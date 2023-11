Le Carl Mayotte Quintet Le Son de la Terre Paris 05, 3 mai 2024, Paris 05.

Le vendredi 03 mai 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billetterie Concert Le Carl Mayotte Quinet : 25 EUR

Carl Mayotte est l’artiste jazz le plus en vogue au Québec et au Canada en ce moment. Souvent comparé au légendaire groupe UZEB, lui et son groupe offre un concert où jazz et groove !

Grand lauréat du titre Révélation Jazz Radio-Canada 2020-2021, Carl Mayotte est l’un des jeunes bassistes et jazzmen les plus en vogue au Québec et au Canada en ce moment. Ayant commencé sa carrière professionnelle à l’âge de 16 ans et complété une maîtrise en interprétation jazz à l’Université McGill, sa virtuosité et sa versatilité ont été remarquées par plusieurs musiciens et critiques de Alain Caron au Bass Magazine. Son troisième album, Escale, lui a d’ailleurs valu un prix Félix pour l’album jazz de l’année en 2022. Il sort en 2023 un nouvel album: Carnaval. Considérer comme son œuvre la plus achevée, ce nouvel opus ce veut être un hommage à la musique brésilienne et latine.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.facebook.com/Carl.Mayotte.Bass https://www.facebook.com/Carl.Mayotte.Bass https://www.sondelaterre.fr/event/le-carl-mayotte-quintet/#billetterie

