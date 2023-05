DJ set en extérieur Le Carillon, 21 juin 2023, Paris.

DJ set en extérieur Mercredi 21 juin, 19h00 Le Carillon

Le collectif Parisien Loukoum Adventures organise une soirée en plein air à l’occasion de la Fête de la Musique ! Des DJ se relaieront sur une scène montée au croisement des rues Bichat, Marie-Louise et Alibert dans le quartier de Républiue du 11è arrondissement de Paris. L’évènement est co-organisé avec les restaurants et bars présents sur la place : Le Carillon, Le Petit Cambodge et Levantine. Durant toute la soirée le show musical sera assuré par plusieurs DJ présents sur la scène qui proposeront une musique dansante éléctronique. S’enchaineront les titres House, Funk, Electro, Techno pour offrir à toutes les personnes souhaitant vivre une expérience musicale festive un moment exceptionnel de partage et de fun !

Le Carillon 18 rue Alibert 75010 Paris Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Île-de-France Métro Goncourt / République

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

