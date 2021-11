LE CARILLON DE DOUAI EN BALADE A SAINT-GUILHEM-LE-DESERT Saint-Guilhem-le-Désert, 2 décembre 2021, Saint-Guilhem-le-Désert.

LE CARILLON DE DOUAI EN BALADE A SAINT-GUILHEM-LE-DESERT Saint-Guilhem-le-Désert

2021-12-02 – 2021-12-02

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Saint-Guilhem-le-Désert

Le carillon de Douai en balade à Saint-Guilhem-le-Désert.

Douai possède l’un des 18 carillons itinérants existant au monde. Le carillon actuel, fort de ses 53 cloches construites par la firme néerlandaise Petit& Fritsen d’Asten, date de 2004 et pèse 4045 kg. Il occupe la 3e place du podium mondial en termes de nombre de cloches !

La venue du carillon ambulant et de son maître carillonneur, Stéfano Colleti, est la garantie d’un moment unique et original de poésie et d’émotion. Un savant mélange de musique et de patrimoine. Un répertoire vaste et adapté allant de la musique de la renaissance à des musiques actuelles permet de découvrir les nombreuses facettes de l’instrument.

Le carillon de Douai en balade à Saint-Guilhem-le-Désert

+33 4 67 57 10 17

Le carillon de Douai en balade à Saint-Guilhem-le-Désert.

Douai possède l’un des 18 carillons itinérants existant au monde. Le carillon actuel, fort de ses 53 cloches construites par la firme néerlandaise Petit& Fritsen d’Asten, date de 2004 et pèse 4045 kg. Il occupe la 3e place du podium mondial en termes de nombre de cloches !

La venue du carillon ambulant et de son maître carillonneur, Stéfano Colleti, est la garantie d’un moment unique et original de poésie et d’émotion. Un savant mélange de musique et de patrimoine. Un répertoire vaste et adapté allant de la musique de la renaissance à des musiques actuelles permet de découvrir les nombreuses facettes de l’instrument.

Saint-Guilhem-le-Désert

dernière mise à jour : 2021-11-26 par