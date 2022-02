Le Cargö x Normandurable : Ichon + Camion Bazar + DJ Samsara Mar Caen, 3 mars 2022, Caen.

Le Cargö x Normandurable : Ichon + Camion Bazar + DJ Samsara Mar Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen

2022-03-03 21:00:00 – 2022-03-03 Le Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Le Cargö en collaboration avec l’événement Normandurable organise une soirée concerts.

Le Normandurable est un événement à destination des entreprises et du monde étudiant. Il facilité l’accès à des opportunités d’emplois et de stages pour les jeunes diplômés. Il valorise également les formations et métiers de demain. L’événement travaille aussi autour de la consolidation d’un réseau des professionnels de la transition écologique en Normandie et le partage d’expériences et de solutions.

Les concerts de la soirée :

Ichon

Doté d’un talent d’écriture et d’interprétation indéniable ainsi que d’un sens de l’esthétique étonnant, Ichon n’a cessé de fasciner et de dérouter depuis son premier projet. Le rappeur est de retour en 2021 avec « Encore + Pour de Vrai », sorti en septembre, une réédition de 9 titres, comprenant notamment un duo avec Yseult.

Camion Bazar

C’est un projet un peu dingo qui a vu le jour en 2013, avec la rencontre de Romain Play, musicien aguerri et Benedetta, artiste aux milles et unes facettes. La volonté de secouer la nuit, de partager, d’instaurer la bienveillance et de faire des sets éclectiques et sans frontières, sont les lignes directrices du projet.

DJ Samsara Mar

DJ, nomade, ancien résident du mythique club parisien Le Baron à Paris ainsi qu’au Baron de Cabourg, Samsara Mar est une tête connue des nuits caennaises. Après avoir retourné notre dernière Nöoba, il revient au Cargö avec un mix aussi voyageur qu’imparable !

Billetterie et informations pratiques sur le site du Cargö.

Source : Le Cargö ; crédits photo : Melie Hirtz

