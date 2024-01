Les jambes à son cou LE CARGO Segré, 19 avril 2024, Segré.

Les jambes à son cou Vendredi 19 avril 2024, 20h30 LE CARGO Plein tarif : 17€ Tarif réduit : 12€ Enfant jusqu’à 12 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

Partir du bon pied, se jeter tête la première, avoir le cœur sur la main, finir sur les rotules, garder la tête sur les épaules… L’acrobate chorégraphe Jean-Baptiste André s’est amusé à décortiquer et donner vie à ces expressions courantes qui ont en commun d’inclure une partie du corps, et font apparaître des images surprenantes.

Est-il possible de prendre les expressions de la langue française au sens propre ? Comment représenter et mettre en corps les expressions « prendre ses jambes à son cou, avoir le cœur sur la main, garder la tête sur les épaules, se jeter la tête la première ou avoir les yeux plus gros que le ventre » ?

Ça commence comme un bord plateau. Sur scène les artistes s’interrogent sur le titre, commencent à se questionner sur son sens, tentent d’expliciter chaque mot de l’expression « Prendre ses jambes à son cou » pour être le plus compréhensible possible. Et finissent par mettre les choses en pratique. S’ensuit une série de tentatives qui les heurtent à l’impossibilité de coller le sens propre au sens figuré. Tel un puzzle, le spectacle est construit comme une succession d’expérimentations théâtrales, dansées qui viennent approfondir cette quête de sens du langage.

Entre absurde, burlesque et poésie, les trois acrobates danseurs articulent le corps et le langage, passent de la métaphore au concret. Une fantaisie ludique et joyeuse dans laquelle de mini-fictions pointent leur nez !

Jean-Baptiste André Les jambes à son cou

Nicolas Lelièvre