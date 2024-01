Agora LE CARGO Segré, 5 avril 2024, Segré.

Agora Vendredi 5 avril 2024, 19h00 LE CARGO Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T20:30:00+02:00

Elise Lerat accompagnée d’artistes danseurs et comédiens et d’une anthropologue posent leurs valises sur le territoire pour un projet participatif avec les habitants.

Cette résidence viendra nourrir sa propre création Rêve et Ivresse programmée au Cargo dans le cadre du festival Soyez Temps Danse ! et fera naître une performance publique collaborative.

« Nous proposerons des temps de paroles, d’échanges aux habitants et la possibilité de participer à des temps dansés. Notre conception de la participation induit des échanges réciproques forts. Nous revendiquons ainsi une présence artistique sur un territoire, et nous ne voulons pas seulement « proposer » un projet à des habitants. S’inscrire au sein d’un territoire suggère des échanges mutuels ; à ce titre le dispositif prévoit que les participants soient acteurs du projet à part entière. Ils le font vivre, le façonnent : nos réflexions et nos recherches s’inscrivent dans un lien de réciprocité. L’artiste est au public ce que le public est à l’œuvre : son moyen de vivre et de grandir. » Elise Lerat

LE CARGO Place du Port 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU Segré 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 92 31 89

Elise Lerat Agora

