Hop ! LE CARGO Segré, 13 janvier 2024, Segré.

Hop ! Samedi 13 janvier 2024, 20h30 LE CARGO Plein tarif : 24€, Tarif réduit : 20€ Tarif enfant jusqu’à 12 ans : 10€

Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin se rencontrent en 2018 à l’occasion d’un tournage. De cette réalisation à deux, nait le désir de voir leurs univers respectifs se mêler sur scène.

A droite, il y a J. (Jacques Gamblin). À gauche, il y a R. (Raphaëlle Delaunay).

Lui, c’est un homme qui a travaillé dans l’aéronautique toute sa vie ; il dispose désormais de tout son temps et aimerait se sentir mieux de son corps. Elle, c’est une professeure de danse qui se passionne pour l’épanouissement des gens comme lui. « Prenez l’espace », « Laissez-vous pénétrer par l’espace », « Ce n’est plus vous qui bougez, mais l’espace qui vous bouge ». Avec ces quelques formules un peu clichés, R. en jogging noir

tente d’engager J., tout en noir, de la veste cintrée aux mocassins, à danser d’une manière, disons, moins coincée. Lui fait l’idiot, celui qui ne comprend pas. Ils étaient faits pour se rencontrer. Et s’entendre. Une question de hasard.

Face à eux, il y a un espace blanc, vide, délimité par deux grands murs. Tout y est possible. Ou presque. Ça chahute et ça se bouscule. Pour le meilleur et pour le rire.

Comme souvent dans l’univers de Jacques Gamblin, on est quelque part entre la danse, le théâtre et la performance. À cheval entre l’humour et le sérieux.

Coécrit avec Raphaëlle Delaunay, Hop ! est une ode à l’altérité pure, avec tout ce qu’elle comporte de surprises et de splendeurs pour tenter de faire ressentir un tant soit peu la beauté de la danse, des danses et surtout de danser. De l’intérieur. De ressentir plutôt que d’admirer, d’émouvoir plutôt que d’impressionner.

LE CARGO Place du Port 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU Segré 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Hop Jacques Gamblin

Marc Domage