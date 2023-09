NDK festival 2023 Le Cargö, l’ESAM, la bibliothèque Alexis de Tocqueville, Université Caen, 18 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le festival Nordïk Impakt poursuit sa mutation vers NDK. Un nouveau format pour un festival à la programmation variée et tournée vers l’émergence de nouveaux artistes notamment locaux.

Les organisateurs ont préparé 15 jours dédiés aux cultures élec­tro­niques qui feront vibrer la Ville de Caen !

En plus des concerts au Cargö à Caen et au BBC à Hérouville-Saint-Clair, réunis­sant des pro­gram­ma­tions poin­tues entre élec­tro, trance, bass music, hard­mu­sic, tech­no ou house, le fes­ti­val se déploie éga­le­ment à l’Université de Caen, l’ESAM ou encore la Biblio­thèque Alexis de Tocqueville.

Retrouvez la programmation et la billetterie sur le site officiel du festival.

Vendredi 2023-10-18 fin : 2023-10-26

Le Cargö, l’ESAM, la bibliothèque Alexis de Tocqueville, Université

Caen 14000 Calvados Normandie



The Nordïk Impakt festival continues its transformation into NDK. A new format for a festival with a varied program focused on the emergence of new artists, particularly local ones.

The organizers have prepared 15 days dedicated to the electronic cultures that will rock the city of Caen!

In addition to concerts at the Cargö in Caen and the BBC in Hérouville-Saint-Clair, featuring cutting-edge programming in electro, trance, bass music, hardmusic, techno and house, the festival will also be held at Caen University, ESAM and the Alexis de Tocqueville Library.

Find out more about the program and ticketing on the official festival website.

El festival Nordïk Impakt prosigue su transformación en NDK. Se trata de un nuevo formato de festival con una programación variada orientada a la emergencia de nuevos artistas, especialmente locales.

Los organizadores han preparado 15 días dedicados a las culturas electrónicas que harán vibrar a la ciudad de Caen

Además de los conciertos en el Cargö de Caen y en la BBC de Hérouville-Saint-Clair, con música electrónica de vanguardia, trance, bass music, hardmusic, techno y house, el festival también se celebrará en la Universidad de Caen, la ESAM y la Biblioteca Alexis de Tocqueville.

Más información sobre el programa y las entradas en la web oficial del festival.

Das Festival Nordïk Impakt setzt seinen Wandel zu NDK fort. Ein neues Format für ein Festival mit einem abwechslungsreichen Programm, das auf die Entstehung neuer, vor allem lokaler Künstler ausgerichtet ist.

Die Organisatoren haben 15 Tage vorbereitet, die der elektronischen Kultur gewidmet sind und die Stadt Caen in Schwingung versetzen werden!

Neben den Konzerten im Cargö in Caen und im BBC in Hérouville-Saint-Clair, in denen ein anspruchsvolles Programm aus Elektro, Trance, Bassmusik, Hardmusic, Techno und House geboten wird, findet das Festival auch in der Universität von Caen, der ESAM oder der Bibliothek Alexis de Tocqueville statt.

Das Programm und den Ticketverkauf finden Sie auf der offiziellen Website des Festivals.

