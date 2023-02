CONFÉRENCE STAND UP Le Cargö Caen Catégories d’Évènement: Caen

CONFÉRENCE STAND UP Dimanche 16 avril, 19h00 Le Cargö

Rendez-vous le jeudi 16 mars pour un nouveau genre de conférence : One man conférence sur le rap Le Cargö 9 cours Caffarelli 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Yo! par Sapritch c'est l'histoire d'un jeune homme de 17 ans, qu'à priori tout oppose à la culture Hip-Hop et qui fini 10 ans plus tard en première partie de groupes mythiques tels que Sugarhill Gang, De La Soul ou Dj Vadim ! Une One Man Conf' pleine de vécu, d'anecdotes sur le rap et son univers.

