Rognac Rognac chemin du môle Bouches-du-Rhône, Rognac Le Cargadou de Rognac, le chenal historique restauré Rognac chemin du môle Rognac Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognac

Le Cargadou de Rognac, le chenal historique restauré Rognac chemin du môle, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rognac. Le Cargadou de Rognac, le chenal historique restauré

Rognac chemin du môle, le samedi 18 septembre à 10:00

Restauration de l’ancien port de Rognac en écomusée avec panneaux et expositions d’instruments liés à la mer et la pêche. Fouilles préventives de la DRAC pour la restauration de l’ancien chenal et la présentation pédagogique d’un chantierde fouilles.

Entrée libre

Evocation historique de l’ancien chenal de Rognac, fouilles préventives Rognac chemin du môle Rognac D113 chemin du môle Rognac Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rognac Autres Lieu Rognac chemin du môle Adresse Rognac D113 chemin du môle Ville Rognac lieuville Rognac chemin du môle Rognac