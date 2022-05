LE CARDINAL GRENTE : LA PLUME, LA CROSSE ET LA COUPOLE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe “Le cardinal Grente : la plume, la crosse et la Coupole” est présentée à la Maison diocésaine “Saint-Julien” du 6 mai au 1er juin 2022.

Vous êtes invités au vernissage jeudi 5 mai à 19 h 30 précédé d’une conférence de Frédéric Le Moigne (ouverte à tous) ce même jeudi à 18 h 15. POURQUOI CETTE EXPOSITION ?

Le 5 mai prochain, nous fêterons le 150e anniversaire de la naissance du cardinal Georges Grente !

Évêque du Mans de 1918 à 1959, le cardinal Grente a marqué de son empreinte le diocèse.

Cet anniversaire est l’occasion pour les services de la bibliothèque et des archives diocésaines de proposer une exposition inédite. DÉCOUVRIR UN CARDINAL

“écrivain – académicien – évêque – diplomate”

Pour la première fois, seront réunies différentes pièces (ouvrages, archives, photographies, objets) habituellement conservées dans les réserves de la bibliothèque et des archives

