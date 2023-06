MONTAGNE POUR TOUS LE CARDET- GOURETTE-EAUX BONNES Eaux-Bonnes, 5 août 2023, Eaux-Bonnes.

 Une course d’orientation (Lecture de carte et utilisation de boussole) au Lac de Castet.

 Une randonnée vers le lac d’Anglas

 Une journée pastoralisme (rencontre avec le berger et son troupeau) dans le parc National des Pyrénées.

 Une journée artistique (land art et moulage d’empreintes)

 Une visite à la falaise aux vautours.

Les animateurs et les moniteurs diplômés prennent en charge un groupe pour la journée. Ils passent ainsi 6 à 7 heures avec les enfants et partagent leur passion pour leur région et leur activité, certes durant sa pratique mais également durant les temps de repas et de détente.

Autres Activités

Feu de camps et shamallow grillés.

Veillées contes

Jeux collectifs et coopératifs : La plupart des activités permettront la coopération et la création collective, mais les animateurs sur des temps plus informels mettront en place des jeux de « colo »où chacun trouvera sa place.

La vie en groupe et le bon fonctionnement du Centre et des activités nécessitent quelques règles.

Vous devez maintenir vos chambres dans un état de propreté raisonnable, vous devez débarrasser vos tables en fin de repas, les horaires de repas, les activités, le matériel et les locaux doivent être respectés, le petit-déjeuner est échelonné de 8h30 à 9h, les autres repas sont pris à heure fixe .Le déjeuner étant à 12h15 et le dîner est à 19h30.

Les horaires de coucher à 21h30 ou 22h30 sont à respecter notamment pour pouvoir profiter pleinement des activités sportives proposées.

LE CADRE DE VIE :

Le Cardet offre un hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec lavabos et douches et toilettes à l’étage. Le mobilier des chambres et du restaurant est en bois, les lits essentiellement superposés. Tous les couchages sont équipés de couette et oreiller. L’accès aux bâtiments est contrôlé durant la nuit par un digicode.

La vaste salle de restaurant s’ouvre sur les montagnes environnantes. 8 salles de différentes tailles accueillent les activités de ping pong, baby-foot, télévision, jeux de société, les animations de veillées dont l’inévitable boum.

Dans un rayon de 500 m se trouvent les terrains de tennis, un espace volley, basket, les murs d’escalade intérieur et extérieur de la station, les commerces et services de la station.

Equipements à disposition : Salles d’activités, ping-pong, baby-foot, raquettes de tennis, ballons, crosses québécoises vidéoprojecteur, télévision, station musicale, divers matériel d’animation …

EFFECTIF DU GROUPE : 24 Participants

