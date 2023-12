CHANTE NWEL Le Carbet Le Carbet Catégorie d’Évènement: Le Carbet CHANTE NWEL Le Carbet Le Carbet, 23 décembre 2023, Le Carbet. CHANTE NWEL Samedi 23 décembre, 19h00 Le Carbet Le livret vert et des mets sucrés ou salés à partager Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-24T00:00:00+01:00 – 2023-12-24T04:59:00+01:00

Fin : 2023-12-24T00:00:00+01:00 – 2023-12-24T04:59:00+01:00 Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique Détails Catégorie d’Évènement: Le Carbet Autres Code postal 97221 Lieu Le Carbet Adresse Le Carbet Ville Le Carbet Lieu Ville Le Carbet Le Carbet Latitude 14.712206 Longitude -61.183433 latitude longitude 14.712206;-61.183433

Le Carbet Le Carbet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-carbet/