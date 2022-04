Le Caravanoscope de Patrick Serc (Partir en Livre)

2022-07-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-02 17:00:00 17:00:00 Venez visiter le Caravanoscope de Patrick Serc, un atelier ambulant de carnets de voyages. La caravane-musée de Patrick Serc, plasticien, est avant tout une invitation aux voyages réels, oniriques, géographiques et poétiques… un lieu étonnant à visiter. Puis élaborez votre propre carnet de voyage sur le thème de "l'étranger".

