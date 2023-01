LE CARAVAGE, ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Dans le cadre de Micro-Folie, venez découvrir le film « Le Caravage » de Michele Placido avec Louis Garrel et Isabelle Huppert à la salle André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe. Avant la diffusion du film, venez-vous immerger dans les tableaux de cet artiste de génie mais aussi… assassin !

Tarif : 4,50€. Animation proposée dans le cadre de Micro-Folie à Fresnay-sur-Sarthe ! microfolie.fresnaysursarthe@gmail.com Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe

