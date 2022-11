Le car de la demie Boulevard de la Comédie Les Sorinières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le car de la demie Boulevard de la Comédie, 27 novembre 2022, Les Sorinières. 2022-11-27

Horaire : 17:00

Gratuit : non 13 € / 10 € réduit Réservation : 07 82 82 86 79 ou sur www.boulevarddelacomedie.fr Comédie. Dans un petit village de l’Ouest de la France, deux hommes attendent l’arrivée de l’autocar. Assis sur le banc, calmes, patients et polis, ils font petit à petit connaissance en surmontant leur timidité et leurs différences. En sortant de leur coquille, ils engagent une conversation de gastéropodes qui ne peut que faire rire les gens « normals ». La nouvelle création du Boulevard de la Comédie. Avec Philippe Pelletier et Didier Baffou. Boulevard de la Comédie Centre-Ouest Les Sorinières 44840

07 82 82 86 79 http://www.boulevarddelacomedie.fr https://www.boulevarddelacomedie.fr

