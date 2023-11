Domp’hier – Le Caquetoire Le Caquetoire Dompierre-sur-Besbre, 11 novembre 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Un rendez-vous pour dater et légender des photos anciennes de Dompierre et raconter son village intime, à partir du fonds photographique Amiot..

2023-11-11 14:30:00 fin : 2023-12-02 16:30:00. .

Le Caquetoire Route de Vichy

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A meeting to date and caption old photos of Dompierre and tell the story of his intimate village, from the Amiot photographic collection.

Una reunión para datar y titular fotos antiguas de Dompierre y contar la historia de su pueblo íntimo, a partir de la colección fotográfica Amiot.

Ein Termin, um alte Fotos von Dompierre zu datieren und zu beschriften und anhand des Fotoarchivs von Amiot über sein intimes Dorf zu erzählen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire