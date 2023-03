[Rendez-vous d’Exception] Visites à deux voix de la galerie Henri Martin au Capitole Le Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

[Rendez-vous d’Exception] Visites à deux voix de la galerie Henri Martin au Capitole Le Capitole, 2 avril 2023, Toulouse. [Rendez-vous d’Exception] Visites à deux voix de la galerie Henri Martin au Capitole Dimanche 2 avril, 10h30, 14h30 Le Capitole Au coeur du Capitole, la galerie Henri Martin a fait l’objet en 2022 d’une restauration ambitieuse. A cette occasion, les toiles monumentales du peintre postimpressioniste Henri Martin ont été complètement nettoyées et consolidées. Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’Espace Patrimoine vous propose une rencontre d’exception où guide conférencier et restaurateur de peinture vous révèleront à deux voix les richesses de la galerie Henri Martin. Tout en vous laissant conter la vie de l’artiste, découvrez les techniques de restaurations qui ont été employées sur les peintures monumentales de la salle. Créneaux des visites des visites Dimanche 2 avril 2023, à 10h30 et 14h30 *Informations pratiques * Rendez-vous : Office de Tourisme, donjon du Capitole

Gratuit / durée 1h30

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

Organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec Florence Meyerfeld et Jérôme Ruiz, restaurateurs spécialisés à l’Atelier du Lauragais et l’Office de Tourisme Le Capitole Place du Capitole, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.toulouse-tourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 Henri Martin Capitole Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole

