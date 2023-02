Voix de Femmes #20: ROHY MOZIKA Le Capitole, 17 mars 2023, Arles.

Voix de Femmes #20: ROHY MOZIKA Vendredi 17 mars, 20h30 Le Capitole

Entrée libre

Le Capitole 14 boulevard Emile Zola, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Entrée libre et gratuite.

Dans le cadre du partenariat entre le Centre de Développement Culturel et le conservatoire de musique du Pays d’Arles, le festival “voix de femmes” fera étape par Arles pour un concert du groupe Rohy Mozika. Celui-ci mettra à l’honneur, entre autres, des enseignants du conservatoire.

Le duo Kim et Gtika (Joëlle RAOELINA) s’est formé en 2012 d’abord autour d’un projet uniquement chant soul et RnB, puis rencontre Benoît et Sergio (enseignant la basse au sein du conservatoire) en 2022 De cette rencontre est né le groupe “Rohy Mozika” (Rohy : mot malgache désignant le lien).

Le groupe réarrange et interprète les plus grands standards de jazz, de soul et de gospel de 1950 à nos jours. Chaque membre du groupe a des influences et des univers différents et relève le défi de faire le lien entre chacun d’eux, en musique.

Joëlle (alias Gtika), également enseignante au conservatoire, conduit un projet “Talents du Pays d’Arles” au sein des quartiers prioritaires d’Arles et Tarascon. Elle participe ainsi activement, en partenariat avec le Musée de l’Arles antique, l’association Di Nistoun et le Centre social de Barriol, à une recherche de talents au sein de ces quartiers. Le concert sera ainsi pour ces jeunes chanteuses l’occasion de découvrir sur scène celle qu’elles croisent chaque semaine dans le cadre de leurs apprentissages.



