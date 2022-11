Le Capitaine Kernadec / Les Inconvénients de la sympathie – Cie Il fait doux de faire les fous Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 19 janvier 2023, Nantes.

2023-01-19 Représentations jeudi 19 janvier 2023 à 14h30 et à 20h30

Horaire : 14:30 15:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES :- theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations jeudi 19 janvier 2023 à 14h30 et à 20h30

Comédie, spectacle lu et joué. Le Capitaine Kernadec, marin breton macho, explose quand sa fifille lui dit qu’elle veut se marier à l’écrivain délicat Derval. Il lui faut un gendre qui a fait l’armée pendant au moins sept ans sinon rien – trouvera-t-il satisfaction ? La dépressive Dolorès marie sa nièce molle à un gars mou et sa nièce dure à un mec dur, elle pense qu’un bon mariage c’est entre deux gens qui se ressemblent – les évènements vont-ils lui donner raison ? Venez découvrir les comédies « Le Capitaine Kernadec » de Germaine de Staël et « Les Inconvénients de la sympathie » d’Anaïs Ségalas, pour apprendre comment bien vous marier ! Ce spectacle lu joué conté fait partie du cycle Pelles, composé de comédies classiques écrites par des autrices oubliées. Avec Mélanie Vindimian et Jean-Baptiste BretonMise en scène et tambour par Julie Amand Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr