L’ALG présente Le Cap to Nola x Trailblazers pour un concert gratuit le 24 mai de 20h à 1h Brass-band néo-orléanais amateur, directement issu de la tradition de King Oliver, le Cap to Nola vient enflammer l’Alimentation Générale avec son style très local de funk appelé “second line”, basé sur la couleur orchestrale des cuivres et sur un style rythmique particulier joué sur caisse claire et grosse caisse. Pour cette soirée à l’Alimentation générale, le Cap to Nola embarque les Trailblazers, doyens des fabriques orchestrales juniors. Ces jeunes issus d’ateliers animés par l’asso Villes des Musiques du Monde débordent d’une énergie contagieuse ! Et ça brasse ! L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/4bSjcUKIf https://fb.me/e/4bSjcUKIf

