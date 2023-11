Les Tables Insolites au Fort du Cap Lévi Le Cap Lévi Fermanville, 11 novembre 2023, Fermanville.

Fermanville,Manche

EMBARQUEZ POUR “LES TABLES INSOLITES”

Et si on réveillait vos papilles?!

Et si on vous proposait une expérience culinaire dans un cadre détonnant ?!

Dans un menu en quatre temps, on a eu envie d’allier les talents gastronomiques du Chef Clément Oudin (gagnant Trophée des Léopards 2022) à la richesse de notre cher terroir fromager pour vous faire passer un moment d’exception entre amis ou en famille !

Les Tables Insolites, c’est le plaisir de se retrouver autour de bons produits, de se laisser transporter par la magie d’un lieu atypique et par l’ambiance conviviale des grandes tablées, des grands moments !

Pour cette première édition, « Les Tables Insolites » vous attendent pour un voyage entre terre et mer au Fort du Cap Lévi le samedi 11 novembre pour le déjeuner. Une opportunité unique dans un cadre unique !

À vos réservations, places limitées alors ne tardez pas! Et n’hésitez pas à nous contacter en cas de restrictions alimentaires..

2023-11-11 13:00:00 fin : 2023-11-11 15:30:00. .

Le Cap Lévi

Fermanville 50840 Manche Normandie



EMBARK ON ?THE UNUSUAL TABLES?

Let’s wake up your taste buds!

What if we offered you a culinary experience in an explosive setting?

In a four-part menu, we wanted to combine the gastronomic talents of Chef Clément Oudin (winner of the Trophée des Léopards 2022) with the richness of our beloved cheese-growing region, so that you could spend an exceptional moment with friends or family!

Les Tables Insolites is all about the pleasure of gathering around good food, letting yourself be transported by the magic of an atypical place and by the convivial atmosphere of great tables, great moments!

For this first edition, « Les Tables Insolites » awaits you for a journey between land and sea at the Fort du Cap Lévi on Saturday, November 11, for lunch. A unique opportunity in a unique setting!

Places are limited, so don’t delay! And don’t hesitate to contact us if you have any dietary restrictions.

VIAJE A « MESAS INSÓLITAS

¡Despertemos sus papilas gustativas!

¿Y si le ofreciéramos una experiencia culinaria en un marco incomparable?

En un menú de cuatro platos, hemos querido combinar el talento gastronómico del Chef Clément Oudin (ganador del Trofeo Léopards 2022) con la riqueza de nuestra querida región quesera para ofrecerle un momento excepcional entre amigos o en familia

Les Tables Insolites es el placer de reunirse en torno a la buena mesa, dejarse transportar por la magia de un lugar atípico y por el ambiente cordial de las grandes mesas y los grandes momentos

Para esta primera edición, « Les Tables Insolites » le invitan a un viaje entre la tierra y el mar en el Fort du Cap Lévi el sábado 11 de noviembre para almorzar. Una ocasión única en un marco incomparable

Haga ya su reserva, las plazas son limitadas, ¡no se demore! Y no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna restricción dietética.

MACHEN SIE SICH AUF DEN WEG ZU « UNGEWÖHNLICHEN TISCHEN »

Wie wäre es, wenn wir Ihre Geschmacksknospen wecken würden?

Was wäre, wenn wir Ihnen ein kulinarisches Erlebnis in einem außergewöhnlichen Rahmen anbieten würden?

In einem Menü in vier Gängen wollen wir die gastronomischen Talente von Chefkoch Clément Oudin (Gewinner der Trophée des Léopards 2022) mit dem Reichtum unserer geliebten Käserei verbinden, um Ihnen einen außergewöhnlichen Moment mit Freunden oder der Familie zu bescheren!

Les Tables Insolites, das ist das Vergnügen, sich um gute Produkte zu versammeln, sich von der Magie eines atypischen Ortes und der geselligen Atmosphäre großer Tafeln und großer Momente mitreißen zu lassen!

Bei dieser ersten Ausgabe erwarten Sie « Les Tables Insolites » am Samstag, den 11. November zum Mittagessen zu einer Reise zwischen Land und Meer im Fort du Cap Lévi. Eine einzigartige Gelegenheit in einem einzigartigen Rahmen!

Reservieren Sie schon jetzt, die Plätze sind begrenzt, also zögern Sie nicht! Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie mit Einschränkungen leben müssen.

