Le Cap Fréhel, les coulisses d'un Grand Site de France ! 2021-04-26 14:00:00 – 2021-04-26 16:00:00 Entre les deux phares Cap Fréhel

Surplombant le grand large du haut de ses falaises escarpées, ses paysages sont à couper le souffle ! Mais que se cachent au cœur des landes du Cap Fréhel ? Participez à une déambulation à travers le cap, en compagnie d'un animateur Nature, pour découvrir des animaux et plantes emblématiques, une géologie spécifique, les petites et grandes histoires du Cap. A partir de 8 ans – Durée : 2h – Réservation obligatoire

