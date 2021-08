Le Cap d’Erquy au petit matin Erquy, 1 novembre 2021, Erquy.

Le Cap d’Erquy au petit matin 2021-11-01 06:30:00 – 2021-11-01 09:00:00 Rue de Plaine Garenne Parking du Lourtuais

Erquy Côtes d’Armor Erquy

Le Cap d’Erquy peut se découvrir sous deux angles très distincts. Son versant sud façonné par ses formations géologiques et les hommes, il vous replonge au temps des sabots râpés et des carrières à ciel ouvert. Le nord plus sauvage, ouvert sur le Cap Fréhel, vous éblouit par sa diversité paysagère, faunistique et floristique.

A partir de 8 ans. Durée : 2h30. Réservation obligatoire. Penser à : amener un verre par participant

Le Cap d’Erquy peut se découvrir sous deux angles très distincts. Son versant sud façonné par ses formations géologiques et les hommes, il vous replonge au temps des sabots râpés et des carrières à ciel ouvert. Le nord plus sauvage, ouvert sur le Cap Fréhel, vous éblouit par sa diversité paysagère, faunistique et floristique.

A partir de 8 ans. Durée : 2h30. Réservation obligatoire. Penser à : amener un verre par participant

dernière mise à jour : 2021-08-25 par