Les Estivales du Cap 180 Le Cap 180 Cieurac, 10 juin 2023, Cieurac.

Cieurac,Lot

Le Cap 180 remet le couvert cet été et vous attend pour célébrer l’été sur leur terrasse.

Trois soirées sont prévues, au cours desquelles vous pourrez manger et manger.

Réservation obligatoire au 05.65.21.78.00.

2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 . 20 EUR.

Le Cap 180

Cieurac 46230 Lot Occitanie



Cap 180 is back at it again this summer, waiting for you to celebrate summer on their terrace.

Three evenings are planned, during which you can eat and dine.

Reservations essential on 05.65.21.78.00

Cap 180 vuelve a la carga este verano y te espera para celebrar el verano en su terraza.

Están previstas tres veladas en las que podrás comer y volver a comer.

Imprescindible reservar en el 05.65.21.78.00

Das Cap 180 geht diesen Sommer wieder an den Start und erwartet Sie, um den Sommer auf ihrer Terrasse zu feiern.

Es sind drei Abende geplant, an denen Sie essen und trinken können.

Reservierungen sind erforderlich unter 05.65.21.78.00

