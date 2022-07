Le canton des fôles Durmenach, 16 juillet 2022, Durmenach.

0 EUR Il y avait une fois un pays imaginaire, qui existait au travers de récits colportés de bouches à oreilles, appelées Fôles.

Alors qu’on croyait ce territoire perdu et avec lui ses histoires de sorcières et de bêtes fantastiques, voilà que Feu et Flamme, deux gardines de ce monde merveilleux, entreprennent de le faire revivre avec nous.

Cette proposition artistique est née d’une volonté de faire revivre les contes et les légendes de l’arc jurassien franco-suisse, appelés les Fôles.

Ces histoires pleines de personnages et d’animaux extraordinaires, véhiculent les grands thèmes d’un inconscient collectif commun qui déjoue les frontières.

A partir de 8 ans

+33 3 89 08 36 20

