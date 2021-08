Paris Institut des Cultures d'Islam île de France, Paris Le Cantique des oiseaux Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Cantique des oiseaux Institut des Cultures d’Islam, 22 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 22 janvier 2022

de 16h30 à 17h30

gratuit

Ce conte jeune public librement inspiré du texte aux enseignements intemporels de Farid al-Din Attar ouvre une réflexion sur le sens de la vie, la connaissance de soi et du monde. Spectacle à partir de 8 ans Ce conte jeune public librement inspiré du texte aux enseignements intemporels de Farid al-Din Attar ouvre une réflexion sur le sens de la vie, la connaissance de soi et du monde. Dans un langage contemporain accompagné de vidéos, d’une basse électro-acoustique et de saz (luth), la mise en scène invite les jeunes à se joindre aux oiseaux dans leur quête du Simorgh. Créée en 2013 à Chartres, Not’ Compagnie est un collectif d’artistes issus de différents domaines : théâtre, musique, conte et jeune public. Spectacles -> Jeune public Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon Paris 75018

4 : Château Rouge

Contact :Institut des Cultures d’Islam publics@ici.paris https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://twitter.com/culturesdislam publics@ici.paris Spectacles -> Jeune public Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2022-01-22T16:30:00+01:00_2022-01-22T17:30:00+01:00

Not’ Compagnie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut des Cultures d'Islam Adresse 19 rue Léon Ville Paris lieuville Institut des Cultures d'Islam Paris