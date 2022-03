Le Cani #3 Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Le Cani #3 Ornans, 15 avril 2022, Ornans. Le Cani #3 Place Courbet Brasserie Le Pêcheur Ornans

2022-04-15 – 2022-04-15 Place Courbet Brasserie Le Pêcheur

Ornans Doubs Le Cani, forme récurrente de spectacle immersif dans un bar et semi-improvisé se poursuit lors de ce dernier épisode où les spectateurs pourront assister au débat de piliers de comptoir. Pass vaccinal et réservation obligatoires. Le Cani, forme récurrente de spectacle immersif dans un bar et semi-improvisé se poursuit lors de ce dernier épisode où les spectateurs pourront assister au débat de piliers de comptoir. Pass vaccinal et réservation obligatoires. Place Courbet Brasserie Le Pêcheur Ornans

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Place Courbet Brasserie Le Pêcheur Ville Ornans lieuville Place Courbet Brasserie Le Pêcheur Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Le Cani #3 Ornans 2022-04-15 was last modified: by Le Cani #3 Ornans Ornans 15 avril 2022 Doubs Ornans

Ornans Doubs