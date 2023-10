Palestine 1946 Le Canard en Bois Montréal-les-Sources, 25 novembre 2023, Montréal-les-Sources.

Montréal-les-Sources,Drôme

Lettres de mon père par Pierre Blumberg

« L’histoire d’un juif qui fait une tentative d’installation non juive dans la Palestine de 1946 ».

2023-11-25 21:00:00 fin : 2023-11-25 22:30:00. EUR.

Le Canard en Bois

Montréal-les-Sources 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Letters from my father by Pierre Blumberg

« The story of a Jew who makes an attempt at a non-Jewish settlement in 1946 Palestine »

Cartas de mi padre por Pierre Blumberg

« La historia de un judío que intenta establecerse en la Palestina no judía en 1946 »

Briefe von meinem Vater von Pierre Blumberg

« Die Geschichte eines Juden, der einen nichtjüdischen Siedlungsversuch im Palästina des Jahres 1946 unternimmt »

