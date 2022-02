Le Canard au Comptoir Luzech, 12 mars 2022, Luzech.

Le Canard au Comptoir Salle de la Grave La Grave Luzech

2022-03-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-12 00:00:00 00:00:00 Salle de la Grave La Grave

Luzech Lot Luzech

Quatre vignerons luzechois pourront accompagner votre repas :

– Domaine De Capelanel

– Domaine Lafon Frères

– Domaine de la Pistoule

– Château Les Croisille

Vous aurez également la chance d’être servis par les élèves du lycée hôtelier de Souillac qui seront à vos petits soins tout au long du repas. Au menu :

– 7 plats surprises autour du canard

– Fromage

– Dessert local

– Café

B&Cie et DJ Mathieu Oliveira animeront la soirée et vous permettront de vous évader encore plus au cœur de notre terroir.

Réservations

LUZECH

– « Chez Capucine »

place du canal

Pascal : 05 65 20 15 79

CAHORS

– « Foie gras Sudreau »

91 Bd Léon Gambetta

Thomas 05 65 35 26 06

– L’atelier du cuir »

127 Bd Léon Gambetta

Philippe 06 87 97 96 01

Après de longs mois d’attente, sans vous voir ni pouvoir vous proposer un évènement, nous sommes fiers de vous convier à notre soirée « Le Canard au Comptoir ».

Le Comité des fêtes de Luzech s’associe au chef étoilé du Château de Mercuès Julien POISOT et vous propose une soirée inoubliable autour de notre produit local star : le canard.

Le chef et son équipe déménagent le temps d’une soirée à la salle de la Grave à Luzech où ils vous présenteront une déclinaison de sept plats d’excellence autour du canard. Et le tout en Live s’il vous plait !

Le comité des fêtes tiendra sa traditionnelle buvette. La Brasserie les Acolytes sera bien sûr de la partie ! La salle de La Grave n’attend que vous ! En attendant, elle part se faire une petite beauté pour être plus belle que jamais le 12 mars !

Pixabay

dernière mise à jour : 2022-02-01 par OT CVL Vignoble