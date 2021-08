Le Canal se Boulègue Act II Pianos Parisot, 28 août 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Le Canal se Boulègue Act II

Pianos Parisot, le samedi 28 août à 19:00

Pour la deuxième année consécutive Pianos Parisot un festival devant ses magasins. De nombreux et nombreuses artistes vous donnent rendez-vous samedi 28 août à partir de 19h pour une soirée tout en musique. Des artistes de l’école municipale d’enseignements artistiques de Ramonville seront également présent·es, avec la présence d’un Trio de Jazz et un pianiste solo. D’autres grands artistes seront également de la patie ! ### Au programme * Nathanaël Gouin, pianiste et parrain de cette édition * Eyal Bensimon, chanteur et guitariste * Phil Walter et Avguste Antonov, pianistes * Joanna Goodale et Sahar Dehghan, pianiste et danseuse * Laurent Coulondre * Anadjoh * Johanna Dorso * Christophe Dorso * Trional, trio de jazz * Dowan NAagel, pianiste * Julie Font, commédienne et circassienne **Et aussi une exposition de graffs L’Aérochrome / Cisart / PoshOne** Petite restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Terminez l’été sur une note musicale !

Pianos Parisot 18 avenue de l’Europe – Parc du Canal – 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



