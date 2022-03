Le Canal Saint-Martin : balade au fil de l’eau, 17 avril 2022, .

Longtemps bordées d’usines et d’entrepôts, les promenades qui longent les bords du Canal St Martin font maintenant partie des endroits les plus prisés pour un apéritif en plein-air. Avec ses écluses, ses ponts tournants et levants qui font tout son charme, le Canal porte l’histoire d’un Paris industriel disparu. Les projets de voies fluviales imaginés par Louis XIV ne furent mis en œuvre qu’au 19e siècle, pour irriguer les espaces verts, alimenter les fontaines et évacuer les détritus.

Nous partirons de la Gare de l’Est pour remonter le long du Canal au gré des passerelles, écluses et petits cafés, jusqu’au bassin de la Villette, l’un des plus importants ports fluviaux d’autrefois et le plus grand plan d’eau artificiel de Paris. À travers deux siècles d’Histoire, nous explorerons les curiosités d’un quartier peuplé par les lavandières et les ouvriers, et devenu aujourd’hui un véritable lieu de vie au charme incontestable. Il constitue d’ailleurs un décor idyllique pour les cinéastes : souvenez-vous des ricochets dans Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, ou encore d’Hôtel du Nord avec Louis Jouvet !

Une promenade bucolique au cœur de l’agitation parisienne.

