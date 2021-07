Blain Blain Blain, Loire-Atlantique LE CANAL DE NANTES A BREST A VOL DE PAPILLON Blain Blain Catégories d’évènement: Blain

LE CANAL DE NANTES A BREST A VOL DE PAPILLON Blain, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Blain. LE CANAL DE NANTES A BREST A VOL DE PAPILLON 2021-07-09 – 2021-07-09

Blain Loire-Atlantique Observez le monde des minuscules en bord de Canal. Equipés de filets, attrapez délicatement les papillons de nos prairies pour trouver leur nom. loire-atlantique@lpo.fr +33 2 51 82 02 97 http://loire-atlantique.lpo.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

