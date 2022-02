Le Canada en route vers Angoulême : rencontre avec deux duos de créateurs de BD canadiennes ! Centre culturel canadien, 14 mars 2022, Paris.

Comment un duo de scénariste & dessinateur appréhende-t-il un événement historique à travers la bande-dessinée ? Si Francis Desharnais et Alexandre Fontaine Rousseau ont choisi la satire et l’humour pour parler de la conquête du cosmos, Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel ont privilégié la recherche journalistique pour aborder le tragique accident ferroviaire de Mégantic. Qu’est-ce qui a motivé leur choix ? Et comment ont-ils travaillé en duo pour bâtir un récit cohérent ? Lundi 14 mars à 20h, venez rencontrer ces deux duos de dessinateurs-scénaristes canadiens les plus en vue au Canada, de passage en France pour le [Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême](https://www.bdangouleme.com/) ! Avec : Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Desharnais pour [_La conquête du cosmos_](https://editionspowpow.com/boutique/la-conquete-du-cosmos/), publié aux Éditions Pow Pow. Anne-Marie St-Cerny et Christian Quesnel pour [_Mégantic, un train dans la nuit_](https://ecosociete.org/livres/megantic-un-train-dans-la-nuit), publié chez Les Éditions Écosociété et nommé dans la catégorie Eco-Fauve au Festival d’Angoulême. Rencontre suivie d’une séance de signatures avec les artistes. Les livres seront mis en vente par la Librairie du Québec. [Réservez vos places !](https://canada-culture.org/event/le-canada-en-route-vers-angouleme/#booking)

Gratuit – Sur inscription

