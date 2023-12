Cet évènement est passé Colloque des plantes à parfum aromatiques et médicinales Le Campus, Ecosite d’Eurre Eurre Catégories d’Évènement: Drôme

Eurre Colloque des plantes à parfum aromatiques et médicinales Le Campus, Ecosite d’Eurre Eurre, 14 décembre 2023, Eurre. Eurre Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14

fin : 2023-12-15 Deux journées de conférence et de tables rondes sur le thème « Quelles adaptations nécessaires pour une filière souhaitable à l’heure des transformations environnementales et sociétales ? » ..

Deux journées de conférence et de tables rondes sur le thème « Quelles adaptations nécessaires pour une filière souhaitable à l’heure des transformations environnementales et sociétales ? » . .

Le Campus, Ecosite d’Eurre Place Michel Paulus

Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme du Val de Drôme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Eurre Autres Code postal 26400 Lieu Le Campus, Ecosite d'Eurre Adresse Le Campus, Ecosite d'Eurre Place Michel Paulus Ville Eurre Departement Drôme Lieu Ville Le Campus, Ecosite d'Eurre Eurre Latitude 44.735208 Longitude 4.977643 latitude longitude 44.735208;4.977643

Le Campus, Ecosite d'Eurre Eurre Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eurre/