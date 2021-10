Le campus de Metz accueille l”Automne numérique” CentraleSupélec campus de Metz, 19 octobre 2021, Grigy.

QU’EST-CE QU’AUTOMNE NUMÉRIQUE ? Le salon Automne Numérique est organisé par l’association Femina Tech afin de promouvoir les métiers du numérique auprès du jeune public, et de casser les a priori sur les secteurs techniques. Cet événement met en avant l’innovation et la diversité au sein des entreprises : un métier n’a pas de sexe. Notre regard sur les aptitudes professionnelles ne doit pas en avoir non plus. Nous invitons les jeunes, les étudiants, les personnes en phase de reconversion professionnelle et les curieux à découvrir de manière pratique ces filières de demain et à identifier peut-être leur futur métier… car ce secteur recrute ! Lors de cette journée, chacun pourra assister à des conférences, des tables rondes et participer à des ateliers. De nombreux professionnels vous présenteront leur travail et vous feront découvrir leur quotidien. —————————————————————————— Rendez-vous le vendredi 19 Novembre 2021 à CentraleSupélec – Campus de Metz, dès 9h00 et jusqu’à 17h00. Femina Tech sera ravie de vous y accueillir ! !! Pass sanitaire obligatoire !!

sur inscription

CentraleSupélec campus de Metz 2 rue Edouard Belin Metz Grigy Borny Moselle



