Le Campus Curie – Festival 2022 Campus Curie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Campus Curie – Festival 2022 Campus Curie, 19 juin 2022, Paris. Le dimanche 19 juin 2022

de 11h00 à 12h00

. gratuit Le nombre de participants est limité à 20 pour chaque promenade

Le Campus Curie – Festival 2022 – Promenades scientifiques avec Parcours des sciences En 1900, rien ne laissait présager que le jardin des Dames de Saint-Michel se transformerait rapidement en une « cité scientifique », grâce au mécénat. Découvrez l’histoire de cette transformation marquée aujourd’hui par le projet de Maison Poincaré qui s’ouvrira en 2023. Campus Curie 11 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Contact : https://www.parcoursdessciences.fr 06 26 57 43 12 contact.parcours@laposte.net https://www.facebook.com/parcours.dessciences https://www.facebook.com/parcours.dessciences http://WWW.PROMENADES-SCIENTIFIQUES.FR

PdS

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Campus Curie Adresse 11 rue Pierre et Marie Curie Ville Paris lieuville Campus Curie Paris Departement Paris

Campus Curie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Campus Curie – Festival 2022 Campus Curie 2022-06-19 was last modified: by Le Campus Curie – Festival 2022 Campus Curie Campus Curie 19 juin 2022 Campus Curie Paris Paris

Paris Paris