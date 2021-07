Le Campus Condorcet ouvre ses portes Campus Condorcet, 18 septembre 2021, Aubervilliers.

Le Campus Condorcet ouvre ses portes

Campus Condorcet, le samedi 18 septembre à 10:00

Le Campus Condorcet, nouvelle cité des humanités et des sciences sociales, ouvre ses portes dan le cadre des Journées européennes du patrimoine. Il propose des visites du Campus et du Grand équipement documentaire, des visites de quartier sur les thèmes « histoire et transformation » et « urbanisme et jeux olympiques », des parcours biodiversité, des expositions ainsi que des d’activités qui permettront de découvrir le patrimoine ouvert à tous de la nouvelle cité des SHS. Samedi 18 septembre de 10h à 18h Campus Condorcet : 8, cours des Humanités – 93300 Aubervilliers Tout le programme sur [www.campus-condorcet.fr](http://www.campus-condorcet.fr)

Entrée libre sans réservations

Campus Condorcet 8 cours des Humanités 93300 Aubervilliers Aubervilliers Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis



