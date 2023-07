L’aventure sur le Bassin (Séjour Accessoire) le camping les Goélands Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde L’aventure sur le Bassin (Séjour Accessoire) le camping les Goélands Arès, 24 juillet 2023, Arès. L’aventure sur le Bassin (Séjour Accessoire) 24 – 28 juillet le camping les Goélands Selon QF, un maximum de 34€ par jour et par enfant A pied, à vélo ou en bateau, nos aventuriers en herbe pourront découvrir les spécificités du Bassin d’Arcachon. Des jeux de pistes les mèneront à découvrir des lieux chargés d’histoires autour du patrimoine et de la biodiversité locale. Un intervenant passionné partagera ses connaissances autour des phénomènes des marées et des richesses du bord de l’eau. le camping les Goélands 64 avenue de la libération, Arès Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « plahaye@medullienne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:30:00+02:00 Découverte du Bassin Détails Catégories d’Évènement: Arès, Gironde Autres Lieu le camping les Goélands Adresse 64 avenue de la libération, Arès Ville Arès Departement Gironde Age min 9 Age max 11 Lieu Ville le camping les Goélands Arès

le camping les Goélands Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/