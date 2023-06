En montagne : Une aventure inédite! Le Camparo du Tourmalet Campan, 10 juillet 2023, Campan.

En montagne : Une aventure inédite! 10 – 14 juillet Le Camparo du Tourmalet 100,120 et 140€ (selon le quotient familial).

Les séjours ont plusieurs impacts éducatifs très positifs tels que l’évasion culturelle, la responsabilisation et le respect entre pairs. En effet, cette mobilité reste une orientation privilégiée afin de rompre avec les habitudes du quotidien dans le quartier Carle Vernet (QPV). De plus, l’équipe d’animation accompagne les jeunes à adopter un comportement citoyen visant à développer une certaine autonomie. Ce séjour à la montagne sera accessible pour les jeunes âgés entre 14 et 17 ans. D’ordinaire connu pour des sports d’hiver, le but est de faire découvrir ce milieu naturel l’été et d’en connaître les différentes activités possibles. Hébergés dans un centre de vacances collectif, les adolescents auront la possibilité de rencontrer et d’échanger entre eux. Enfin, durant ces 5 jours, diverses activités seront proposées mélangeant pratiques sportives en eaux vives et découvertes des lieux par des randonnées.

Le Camparo du Tourmalet 65710 ARTIGUES-CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 85 76 96 »}, {« type »: « email », « value »: « bordeauxsud@cabordeaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T20:00:00+02:00

