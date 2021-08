Les Eyzies Musée National de Préhistoire Dordogne, Les Eyzies Le Camp des petits Sapiens Musée National de Préhistoire Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

### Le Camps des petits Capiens a été transformé en salle de cinéma ! Retrouvez sur grand écran « les Experts de l’archéologie », une série de 10 films d’animation sur les métiers de l’archéologie racontés avec humour. Découvrez ces métiers : xylologue, archéozoologue, archéologue, tracéologue, topographe, palynologue, géomorphologue, céramologue, anthropologue, anthracologue. Des aménagements ont été faits pour vous permettre de profiter de cet espace dans le respect des mesures sanitaires. N’hésitez pas à y faire une pause en famille durant votre visite ! Et pour poursuivre votre visite du musée, des livrets-jeux sont à votre disposition. À travers différents thèmes, ils permettent aux plus jeunes d’appréhender la Préhistoire de façon ludique. Vos petits sapiens découvriront comment vivaient le bison des steppes et les grands fauves au Paléolithique, mais aussi qui était Cro-Magnon, ou encore ce que l’on a trouvé dans la grotte de Lascaux. Ces livrets-jeux gratuits sont à disposition dans le hall ou sur notre site internet : [[https://bit.ly/MNP-famille](https://bit.ly/MNP-famille)](https://bit.ly/MNP-famille) Pourquoi pas en imprimer un ou deux avant de venir ?

Gratuit. Entrée libre.

Musée National de Préhistoire 1 rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies

