Le camouflage animal, le masque et l’art Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Le camouflage animal, le masque et l’art Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale, 4 juin 2022, Fontainebleau. Le camouflage animal, le masque et l’art

Médiathèque de Fontainebleau, espace culturel La Charité Royale, le samedi 4 juin à 11:30

Le camouflage est très répandu parmi les animaux comme dans le comportement humain et les arts. En France de 1650 à 1850 figure une culture d’animalité, qui joue constamment sur la notion de la mascarade : humains se masquant en animaux, mais aussi animaux se masquant en humains. Les participants parleront de la culture du masque à la cour de Versailles et dans l’anthropologie naissante ; la zoomorphie dans les arts décoratifs ; les liens entre mascarade, camouflage social et théories théâtrales ; et la mascarade et travesti animales. _ Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale 15 rue Royale, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:30:00 2022-06-04T13:00:00

