MARS RED SKY GRANDMA’S ASHES – MARS RED SKY GRANDMA’S ASHES SONS OF WITCHES LE CAMJI Niort, 11 novembre 2023, Niort.

Tarif : 12 à 12 euros.

Le Rise & Fall Festival revient du 20 octobre au 11 novembre pour sa 6ème édition. Rdv le samedi 11/11 pour la dernière soirée du festival !____________________MARS RED SKY [Stoner]D’une épaisse et complexe rythmique se dégage la voix éthérée et mélodique de Julien Pras, portée par le lyrisme de la littérature de science-fiction… Quasi cinématographique, le son de MARS RED SKY dégage une étrange et singulière saveur, se distinguant habilement dans le paysage heavy rock. Sur scène, MARS RED SKY parvient à recréer leurs ambiances studios sophistiquées et à restituer la patte sonique qui les caractérise. Leurs lives absorbent l’auditeur, le perdent dans des limbes visuelles et vibrantes, le transportent dans une autre dimension. Au-delà d’un simple concert, c’est une véritable expérience sensorielle qui est proposée.____________________GRANDMA’S ASHES [Rock Progressif]Grandma’s Ashes est un power trio féminin de rock progressif. Leur premier EP, « The Fates », sorti en 2021 a témoigné d’une vision singulière d’un rock moderne et narratif. Le chant lead, clair et mélodique se sublime au contact d’une instrumentation lourde et millimétrée. En concert, Grandma’s Ashes peut compter sur son public pour scander les paroles de leurs chansons et lorsque le groupe s’en va conquérir un nouveau public, il fait rapidement l’unanimité.____________________SONS OF WITCHES [Hard Rock / Stoner]Le quatuor niortais Sons Of Witches délivrera son hard-rock sombre et ambiant des 70′ le tout porté par des riffs stoner puissants !

LE CAMJI

3 RUE DE L’ANCIEN MUSEE Niort 79000

http://www.marsredsky.net/

https://www.youtube.com/user/marsredsky

https://www.facebook.com/marsredskyband

