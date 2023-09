LYSISTRATA NOTHING WORKS LE CAMJI Niort, 10 novembre 2023, Niort.

LYSISTRATA NOTHING WORKS LE CAMJI a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:30:00.

Tarif : 12 à 12 euros.

Le Rise & Fall Festival revient du 20 octobre au 11 novembre pour sa 6ème édition. Il n’est pas rare que Le Camji et le Rise s’associent aux copains de La Dynamo pour des concerts en salle ou hors les murs … Et cette année, l’association La Dynamo soufflera ses 10 bougies !Pour arroser ça, rendez-vous le vendredi 10 novembre au Camji pour une soirée #noise avec Lysistrata et NOTHING WORKS._______________________LYSISTRATA [Post Hardcore]Lysistrata est un groupe pressé. Issus de milieux musicaux radicaux, Ben Amos Cooper (batterie, chant), Theo Guéneau (guitare) et Max Roy (basse) ont déjà érigé leur bâtisse à une hauteur vertigineuse. Adeptes d’une musique dont l’héritage évident des 90’s n’est plus à prouver, le trio transcende les étiquettes habituelles du post-hardcore et du noise-rock avec une spontanéité propre à leur jeunesse._____________________NOTHING WORKS [Noise]NOTHING WORKS est le fruit de l’improbable rencontre entre Isa (guitare-chant) et Clément (batterie-claviers-chant) qui jouent un Shoegaze aux accents Noise. Avec une guitare fournie, une batterie qui tape ; NOTHING WORKS est le genre de truc qui prend aux tripes, qui fait hurler, trembler, aimer…Influencé par des groupes comme DIIV, Deerhunter ou encore METZ, le groupe revient cet hiver avec son premier album : DIVE!DIVE!DIVE!.

LE CAMJI

3 RUE DE L’ANCIEN MUSEE Niort 79000

