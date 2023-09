TOUNDRA MONKEY3 LE CAMJI Niort, 8 novembre 2023, Niort.

TOUNDRA MONKEY3 LE CAMJI a lieu à la date du 2023-11-08 à 20:30:00.

Tarif : 12 à 12 euros.

Le Rise & Fall Festival revient du 20 octobre au 11 novembre pour sa 6ème édition. Le mercredi 8 novembre, Toundra et monkey3 débarqueront au #Camji pour une soirée psyche-instrumentale !!- En accord avec Garmonbozia Inc -______________________________TOUNDRA [Post Metal / Instrumental]Originaire de Madrid et formé en 2007, TOUNDRA est un quatuor musical ayant dans l’idée de jouer un Post-Rock instrumental influencé par PELICAN, ISIS ou leurs homologues espagnols JARDIN DE LA CROIX et HAND OF FATIMA.Après 6 albums studio et la bande son du du film « Das Cabinet des Dr. Caligari » (2020), le groupe revient en 2022 avec une septième offrande « Hex » via Inside Out Music. Fidèles à eux-mêmes, ce, nouvel album reste 100% instrumental, portant l’auditeur au grès de leurs ambiances sonores marquées par une signature musicale personnelle.______________________________________MONKEY3 [Heavy Psych-Rock venu de l’espace]Originaire de Lausanne, MONKEY3 a débuté en 2001 en tant que communauté de jam sessions alimentée par l’amour de la musique psychédélique, stoner-rock et space-rock. En 2003, le groupe permanent se forme et sort son premier album éponyme. En 2004, le groupe réédite son album via Buzzville Records et commence à tourner en Europe dans des clubs underground, faisant sa place au sein la scène psychédélique/stoner-rock européenne.Au fil des ans, les tournées en Europe se sont succédées, menant le quatuor suisse dans des festivals tels que Roadburn, Hellfest, Freak Valley, Desertfests, Burg-Herzberg, Rock Oz Arènes…

Réservez votre billet ici

LE CAMJI

3 RUE DE L’ANCIEN MUSEE Niort 79000

http://www.toundra.es/

https://www.facebook.com/toundra/

