Le Camion qui livre Quiberon, 18 juillet 2022, Quiberon.

Le Camion qui livre Quiberon

2022-07-18 – 2022-07-20

Quiberon Morbihan

De 11h à 18h. C’est l’histoire d’une camionnette transformée en librairie. Rencontres littéraires organisées par le Livre de poche & la Librairie de Port Maria. Le camion vous propose une sélection de livres pour tous les goûts : littérature, polar, imaginaire, jeunesse ainsi que des livres audio. C’est l’occasion de se retrouver dans un lieu convivial et de partager son amour de la lecture ! Comme chaque année, Il vous sera proposé pour l’occasion une sélection d’ouvrages des plus variées, pour petits et grands, et ne manquera pas de mettre en avant ses coups de cœur de l’été !

+33 2 97 30 24 00

