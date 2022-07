Le camion qui livre 2022 Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime C’est l’histoire d’une camionnette transformée en librairie…. Le Camion qui livre circule de plage en plage et vous propose une sélection de livres pour tous les goûts :

♦︎ Littérature ♦︎ Polar ♦︎ Imaginaire ♦︎ Jeunesse

Ainsi que des livres audio. C’est l’occasion de se retrouver dans un lieu convivial et de partager son amour de la lecture. Du 12 au 13 juillet le Camion qui livre sera à Fécamp sur la digue Promenade avec :

– Mélissa da Costa (les 12 & 13 juillet)

