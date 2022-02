Le camion Fabrique ton quartier à Jean Macé 20 Avenue Paul Vaillant Couturier Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Le camion Fabrique ton quartier à Jean Macé ——————————————- ### Mercredi 2 février et 16 février de 15h à 17h La Maison emprunte le « culture Truck » d’Anis Gras pour vous proposer son accueil au cœur des quatre cités. Au programme : discussions, convivialité et partage pour se réchauffer… les cœurs ! Rendez-vous sur la petite place devant le magasin Aldi.

Proposé par la maison des solidarités

2022-02-02T15:00:00 2022-02-02T17:00:00;2022-02-16T15:00:00 2022-02-16T17:00:00

