Le Camfrout Bike Festibal Place de l’église Hôpital-Camfrout, vendredi 5 juillet 2024.

Un week end festif et sportif !

Revivre la ferveur du cyclisme des débuts. Un village, des champions et une fête populaire.

Quoi de mieux alors qu’un bon dîner, un bal populaire et un feu d’artifice.

Une journée en sépia, au coeur d’un village fait d’exposants, de marchands, d’artistes…qui mettrons à l’honneur les beautés du passé

La 4ème édition du Festibal offira plusieurs nouveautés. Comme vous le savez nous voyons les choses en grand, alors pour cette édition, on met la barre plus haut, 2 fois plus haut même car nous faisons venir le plus haut Ventrigliss d’Europe à l’Hopital Camfrout pour 3 jours de glisse ! Tenez vous bien 11m de haut ! Il dépasserait presque le clocher de l’église !

Autre nouveauté de cette édition, l’ouverture de la cyclo rétro au mob’. Ca va pétarader dans les bourgs ! Les 103, solex et autres motobécane seront de sortie le 6 juillet prochain .

Place de l’église Bourg

Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne camfroutvttnature@gmail.com

