Le Camfrout Bike Festibal Hôpital-Camfrout, 9 juillet 2022

2022-07-09 – 2022-07-10

Une après midi champêtre, gourmande et hilarante sur votre bicyclette. Filez à votre allure sur les petites routes de campagne et profitez des saveurs de notre terroir pour vous restaurez et vous hydratez sur les ravitos.

Vous pourrez aussi profiter de notre village d’exposants pour compléter votre look. Artisans, commerçants, artistes et producteurs vous permettront de chiner selon vos envies.

Le soir, que vous soyez Glamour, Décontracté, Distingué ou Sportif, pour le bal, vous aurez fière allure. Be Bop, Swing et Madison pour la soirée de l’été !

Au programme :

– Cyclo-Rétro

– Gravel Trans-Rade

– Ventri-Gliss

– Rally Vélo Vintage

– Village Expo

– Soirée Festibal

camfroutvttnature@gmail.com +33 6 63 74 81 00 https://camfroutbikefestibal2022.wordpress.com/

